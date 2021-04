V letadle hazardoval také Duda, speciál vzlétl z uzavřeného letiště

„Na posledním předvolebním mítinku v Zieloné Góře se nejvyšší polský představitel zdržel až příliš dlouho a na letiště v tomto městě na západě země, které funguje do 22. hodiny, dorazil pozdě. Letadlo s hlavou státu odlétlo do Varšavy až po jeho oficiálním uzavření a ukončení služby leteckého dispečera, v na­prostém rozporu s předpisy,“ zjistili reportéři wp.pl z do­kumentů, které se až dosud dařilo leteckým úřadům zatajovat.

V nich se uvádí, že „mladá kapitánka letadla s prezidentem na palubě podlehla velkému tlaku jeho blízkých spolupracovníků a vzlétla, ačkoliv to v žádném případě neměla udělat“.

Jedenáct let po katastrofě u Smolenska neutichají spiklenecké teorie

„Z rozhovorů, které zveřejnil portál wp.pl, vyplývá, že vy­socí státní úředníci, ale i představitelé letecké inspekce se místo vyšetření celého případu po vzájemné dohodě rozhodli vše ututlat,“ upozornil Piotr Szumlewicz, šéf odborů pracovníků v letectví Odborová alternativa. Dodal, že takový postoj nevěstí do budoucna nic dobrého.

„Smolenská katastrofa, při níž v dubnu 2010 zahynul prezident Lech Kaczyňski s 96členným doprovodem, měla být do konce života ponaučením pro všechny. Ale to, co se stalo v Zieloné Góře ukazuje, že tomu tak není,“ vzkázal Tomasz Siemoniak, bývalý mi­nistr obrany z Občanské platformy.