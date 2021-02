V EU se objevily falešné vakcíny

Takové se už objevily, přiznala šéfka Europolu v rozhovoru pro belgický list De Zontag: „Tento týden jsme začali s pomocí členskému státu, kde se objevily falešné vakcíny. Zatím nemohu prozradit, ve které zemi to je, za což se omlouvám. Ale falešné vakcíny jsou v oběhu. To je zarážející, protože je distribuuje vláda.“ Z vyjádření De Bolleové není jasné, jestli vakcíny distribuuje pouze stát, a je proto zarážející, že se objevily falešné, nebo jestli se státní distribuce vakcín nějakým způsobem potýká s nelegálním odběrem očkovací látky.

Připustila, že by se to mohlo dít i v dalších zemích: „Myslím si, že je to docela možné. Za této krize vznikla velká nejistota, mnoho lidí má obavy. Zločinci na to reagují, dokážou identifikovat jejich strach a zneužít ho,” řekla v neděli De Bolleová belgickému listu.