V Británii se šíří indická mutace, vzbuzuje obavy

V londýnské čtvrti Lambeth na indickou variantu připadá 46 procent nakažených a v Harrow 36 procent, uvedl list The Daily Mail. Ještě na konci března se v Británii indické varianty podílely na nákazách jen 0,2 procenta, ale už 17. dubna to byla více než čtyři procenta.

Experti PHE doporučili, aby indická mutace byla označena za variantu vzbuzující obavy. Úřad to zatím nepotvrdil. Experti také dali najevo přesvědčení, že se tato indická varianta šíří podobně rychle jako kentská mutace.

Podle expertů zabírají na indické varianty vakcíny, nemají záměnu E484K jako jihoafrická varianta a brazilská P1. Tato záměna v části genetického kódu popisující s-protein by mohla pomoci částečně obejít imunitní systém nakaženého.

Šéfka britského konsorcia genomů covidu (COG-UK) profesorka z Cambridge Sharon Peacocková v této souvislosti uvedla, že proti zmutovaným kmenům, které se objevily v Jižní Africe, Brazílii a Indii mohou být stávající vakcíny méně účinné, ale zatím se žádná mutace nedokáže úplně vyhnout imunitní reakci vyvolané očkováním. „Zatím jsme nic takového neviděli. Víme, že když se mutace ve viru kumulují, může být lépe připraven na to vyhnout se imunitnímu systému napadeného, ale taky by to mohlo vést k tomu, že bude méně nakažlivý.“