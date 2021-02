V Británii odhalili nové mutace koronaviru. Mohou odolávat vakcínám

Britská mutace: Co o ní všechno víme a čím je tak nebezpečná

V zemi však zaznamenali i mutaci B.1.525, která má další tři změny. U nich ale není jasné, jaký mají efekt. List Daily Mail napsal, že v případě jedné mutace se změna týká S-proteinu, jímž virus napadá buňku, a mutace by tak mohla být rezistentnější vůči vakcínám. Poprvé byla v Británii zjištěna loni v prosinci u lidí cestujících do Nigérie. Tam byla zjištěna u 24 procent vzorků. V Británii byla zatím nalezena u 33 lidí a objevila se i v dalších jedenácti zemích, například v USA, Dánsku a Kanadě.

Ve Spojeném království se objevily ještě další mutace, například v Liverpoolu je to VIU 202102/01, což je mutace původního kmene, pak bristolská VOC-202102/02, což je zřejmě zmutovaná kentská varianta, která zvyšuje nakažlivost.

Julian Tang z univerzity v Leicesteru označil na začátku února objevy zmutovaných variant „za zneklidňující vývoj, i když nikoli neočekávaný“. Podle něj je důležité, aby lidé dodržovali omezení bránící šíření koronaviru: „Jinak se virus může nejen dál šířit, ale také vyvíjet.“ Varoval, že při setkávání více variant by mohl nastat efekt tavícího tyglíku a objevily by se další mutace.

Podle listu Daily Mail mutace snižují šanci, že by mohla brzo skončit uzávěra, jak by si to přála část konzervativních poslanců ze skupiny CRG.