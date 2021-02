V Británii musejí lidé z rizikových oblastí do karantény

První navrátilce z rizikových oblastí převezly autobusy do hotelů u letiště Haethrow. Cestou je doprovázela ochranka. Žena vracející se ze Zambie, uvedla: „Nejsem šťastná, ale musíte to udělat.”

Lidem, kteří nepůjdou do karantény v hotelech nebo ji poruší, hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc liber (293 000 korun). Pokud se budou vracet domů bez negativního testu mladšího 72 hodin, zaplatí pokutu 500 liber.

Systém může podle listu The Daily Mail způsobit problémy. Letiště Heathrow varovalo, že by na něm mohly vzniknout až pětihodinové fronty a lidé z různých oblastí by se v nich mohli mísit, protože nejsou žádná nařízení, jak je separovat. Podle listu The Times může odbavení člověka přilétajícího z rizikové oblasti trvat dvakrát déle něž aktuálních 15 minut.