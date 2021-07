V Británii hrozí kvůli nařízeným izolacím nedostatek potravin

Prázdné regály v supermarketech, problémy se zásobováním masa, nevyvezené popelnice, nedostatek policistů ve službě. Jen krátký výčet problémů, s nimiž se potýká Velká Británie poté, co skončily v samoizolaci stovky tisíc lidí poté, co byli vytrasováni. V týdnu od 8. do 15. července dostalo výzvu k samoizolaci rekordních 618 903 uživatelů trasovací aplikace britského zdravotnického systému NHS. Zaměstnavatelé tlačí na vládu, aby se upravila karanténní pravidla pro očkované, píše server týdeníku Focus.