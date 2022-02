USA by mohly odříznout Rusko od obchodů v dolarech

Původně se zvažovalo, že by se Rusko v případě útoku na Ukrajinu odřízlo od mezinárodního mezibankovního platebního systému SWIFT. To by pro Rusko byla citelná rána, byť obchod s Čínou přes něj nejde. Rusko by však nemohlo provádět většinu finančních transakcí, rozhodně těch se západními zeměmi, a zkomplikovalo by mu to prodej ropy a plynu, který tvoří více než 40 procent příjmů Ruské federace.

Současně by to však tvrdě postihlo i evropské země, zejména Německo, ale i USA, které s Ruskem obchodují, nebo mají na jeho území nějaké podniky.

Podle AP však mají Spojené státy ještě jinou možnost, jak Rusko postihnout - zablokovat mu přístup k obchodování v amerických dolarech. K tomu by Washington nepotřeboval souhlas dalších zemí. Navíc by mohl tuto restrikci snadno kontrolovat, protože obchody v amerických dolarech jsou účtovány před americkou centrální banku FED nebo přes americké finanční instituce.

Zahraniční banky, které vypořádávají dolarové obchody, musejí mít přístup k americkému finančnímu systému. Rusko přitom v dolarech obchoduje ve velké míře. I tento krok by zasáhl americké firmy obchodující s Ruskem, ale ne evropské, které by použily k platbě eura.

Problémem ovšem je, že 1100 amerických firem má hlavního dodavatele v Rusku. Titan, který používá ve svých letadlech Boeing i další výrobci, pochází většinou z Ruska. Z Ruska je také palladium používané v katalyzátorech automobilů, podotkl list The Washington Post.

Další možnosti sankcí

Další ranou pro Rusko by bylo omezení jeho možností půjčovat si. Už od loňska nesmějí americké finanční instituce nakupovat ruské dluhopisy přímo od ruských institucí. Omezení by však šlo rozšířit i na sekundární trh, kde se jimi obchoduje.

Sankcím by také mohly čelit ruské státní banky, což by mohlo vést k odlivu kapitálu, uvedl list The Washington Post. Index ruského akciového trhu RTS už od konce října ztratil 25 procent.

Rusko lze postihnout i rozšířením spektra výrobků, které se nesmějí do Ruska dovážet. Moskva by tak přišla nejen o technologie potřebné pro svá vojenská letadla, ale také pro IT. Rusko by sice mohlo nakupovat v Asii integrované obvody, ale už by se nedostalo k softwaru a dalším americkým technologiím. Nejméně jedna ruská banka už začala tyto technologie pro jistotu hromadit.

Spojené státy mají možnost zablokovat i provoz Nord Streamu. Mohly by také uvalit finanční sankce na kohokoli nebo jakoukoli společnost spojenou s obchodem s plynem přes tento plynovod. Byla by to podobná metoda, jakou USA uplatňovaly po jednostranném vypovězení smlouvy s Íránem o jeho jaderném programu. Americký prezident Joe Biden minulý týden řekl: „Slibuji vám, že to zvládneme.“