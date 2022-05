Zranění Ukrajinci i Rusové, vojáci i děti. Zdravotnice vynesla z Mariupolu unikátní záběry

Na záběrech z propašovaného disku je vidět, jak 53letá zdravotnice ošetřuje jak zraněné ukrajinské civilisty a obránce, tak ruské vojáky. To se ne vždy setkávalo s pochopením. Dokládají to záběry z 10. března. Tajra na nich přebírá dva zraněné ruské vojáky. Jednoho v kolečkovém křesle, druhého s viditelným zraněním nohy.

„Budete se starat o Rusáky?“ ptá se kdosi na záznamu. „Oni by se k nám tak hezky nechovali, ale udělat to musíme. Jsou to váleční zajatci,“ odpovídá Tajra.