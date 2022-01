Ukrajinský exprezident Porošenko se vrátil do vlasti, kde mu hrozí vězení

Odpůrci současné hlavy státu Volodymyra Zelenského by se měli spojit, prohlásil exprezident Petro Porošenko, který se v pondělí vrátil do země. V Kyjevě začíná v pondělí soud, který by měl řešit obvinění exprezidenta z vlastizrady. Pokud bude Porošenko odsouzen, hrozí mu až 15 let vězení. Exprezident trvá na své nevině a tvrdí, že jeho prezidentský nástupce Zelenskyj se ho snaží politicky zdiskreditovat, aby odvedl pozornost od problémů Ukrajiny.