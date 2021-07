Ukrajinec měl loď chránit před piráty. Místo toho ji ukradl

Bilanci se pokusil Ukrajinec „vylepšit“ vydíráním na plovoucí základně bezpečnostní služby, pro niž pracoval. Chtěl sto tisíc dolarů za to, že nenahází tam skladované zbraně do moře. Společnost to odmítla a někdejší kolegové ho zpacifikovali. Od té doby několikrát změnil doklady i bydliště, ale SBU jej na Ukrajině dopadla. Hrozí mu až 12 let.