Ukrajina slaví nezávislost. Netradičně okázale

„Je to velký a velmi důležitý den. Není to jen velká přehlídka, velký koncert a velký ohňostroj. Je to příležitost pochopit, co jsme se za léta nezávislosti naučili a co se musíme naučit, abychom o ni nikdy nepřišli,“ vysvětloval své rozhodnutí, když oznámil, že vojáci i technika se představí „na Dněpru, v Oděse i v Kyjevě na Majdanu“.