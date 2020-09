U Norska našli vrak německého křižníku

Křižník Karslruhe byl postaven jako druhý křižník třídy Königsberg. Kýl byl založen v červnu 1926, na vodu byla loď, vyzbrojená devíti hlavními děly ráže 150 mm, spuštěna o rok později a do výzbroje byla zařazena v listopadu 1929. Během občanské války ve Španělsku pomáhala několik měsíců prosazovat námořní blokádu Španělska . Pak loď prodělala modernizaci. Ta sice byla dokončena, ale 9. dubna 1940 ještě nebyla připravena pro vedení válečných operací. Proto nebyla začleněna do hlavní skupiny lodí, která zaútočila při operaci Wesserübung na Oslo.

Křížník Karlsruhe na dobové pohlednici z třicátých let

Cestou zpátky ji doprovázely torpédové čluny, to však nepomohlo. Za ústím fjordu čekala britská ponorka HMS Truant. Když její posádka spatřila německé lodě, vypálila salvu torpéd. Křižník se jim snažil vyhnout, kličkoval, ale dvě z nich loď přesto zasáhla. Děrami v trupu se do lodi valila voda, která vyřadila z provozu motory i generátory. Bez elektřiny nefungovala většina pump. Kapitán Friedrich Rieve dal dvě hodiny po útoku rozkaz loď opustit. Poškozený křižník pak dorazil torpédový člun Greif. Rieve pak čelil kritice, že se nepokusil loď zachránit, když byla nutná dvě torpéda, aby se potopila, a že s ní měl plout do Kristiansandu, protože přední pumpy fungovaly.