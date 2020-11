Turecko blahopřálo Ázerbájdžánu k vítězství ve válce, přitom chce dohlížet na mír

„Budeme dál stát za Ázerbájdžánem. Toto je velký úspěch a vítězství pro Ázerbájdžán. Území, která byla po třicet let okupovaná, byla osvobozena,“ řekl ministr zahraničí Çavuşoğlu na tiskové konferenci po setkání s kyrgyzským ministrem zahraničí Ruslanem Kazakbajevem.

Příměří vyvolalo odpor části Arménů, protože počítá s tím, že demarkační linie je na místě fronty a ázerbájdžánské síly se nestáhnou za pozice stanové dohodou o příměří z roku 1994. Rusko ovšem počítá s tím, že pod arménskou kontrolou zůstane Lačinský koridor, který umožňuje spojení Nahorního Karabachu se zbytkem Arménie. Ázerbájdžán ale bude mít na oplátku volnou cestu do oddělené enklávy Nachičevan, která byla původně také obývaná převážně Armény.

Ruská vojenská transportní letadla přivedla do Náhorního Karabachu vojáky z mírových sborů

Příměří zprostředkovalo Rusko a bylo uzavřeno den poté, co se Ázerbájdžánci omluvili, že sestřelili v oblasti ruský bitevní vrtulník Mil Mi-24 monitorující dění v oblasti. Posádka byla zabita.

Ruští vojáci také budou dohlížet pět let na dodržování příměří. Turecko by se do monitorování rádo zapojilo, ale dohoda o příměří Ankaru nezmiňuje. Çavuşoğlu však o případném zapojení tureckých jednotek mluvil se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem.