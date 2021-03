Třetí vlna. Belgie zpřísňuje opatření

Všechny obchody kromě těch nezbytných se musí uzavřít až do 25. dubna. Zákazníci se však například do obchodů s oblečením budou moci objednat. Venku se budou moci s nasazenými rouškami setkávat nanejvýš čtyři lidé místo deseti, jak povolovala stávající opatření. De Croo Belgičany vyzval, aby kontakt s jinými lidmi omezili na nutné minimum a pokud možno pracovali z domova.

"Čelíme třetí vlně. Porazíme ji, jako jsme to udělali s ostatními," uvedl De Croo. "Rozhodli jsme se pro krátké období bolesti. Je to těžké rozhodnutí, ale kdybychom to neudělali, následky by byly mnohem vážnější," vysvětlil přísná opatření premiér. V zemi podle něj nyní převládá varianta koronaviru poprvé objevená v Británii, která vedla ke zdvojnásobení počtu pacientů s covidem-19 v nemocnicích.