To už je lepší jít pěšky! Řidiči v Paříži si stěžují na plošnou třicítku

Sama k přesunu po Paříži používá už několik let výhradně kolo. Bez něj by se podle svých slov nikam nedostala. Slavná ulice plná obchodů a barů je skutečně zatarasená.

Politika radnice je jasná: snížit počet aut ve městě. Už teď do centra nesmějí staré dieselové vozy a nově je tu další omezení – Paříž od 1. září zavedla limit rychlosti na 30 km v hodině.

Od limitu rychlosti si radnice slibuje snížení počtu nehod, ale i hluku a to až o tři decibely, jak se vyjádřil jeden z předkladatelů projektu, radní za ekologickou stranu EELV David Belliard.

„To už je skoro lepší jít pěšky! Po Champs Elysées stejně nikdo třicítkou nepojede, viděla jste, jak to tam vypadá,” říká mi řidič, který si říká Serge.

„Ne ne, já budu dál jezdit padesátkou, a když vidím radar, zpomalím. Policie mě zatím nekontrolovala. Víte, já totiž ani nemám řidičák,” směje se Serge a bez problému nasedá na náměstí Place de la Nation do svého červeného renaulta.

Stejně jako Serge i další obyvatelé předměstí Paříže nesouhlasí s novou ekologickou politikou. Lidé z předměstí se mnohdy nemohou dostat do zaměstnání a v autech v centru města stojí v koloně a ztrácejí čas.

Provoz se podle ní zvýší hlavně na obchvatu Paříže, Boulevardu Périphérique. Tam zatím platí sedmdesátka, i když i tady chce radnice rychlost snížit, a to na padesát.

Podle průzkumu mezi obyvateli, který si v loňském roce nechala radnice udělat, bylo na 60 procent obyvatel centra Paříže „pro” snížení rychlosti. Radnice nechce zcela vyhnat auta z města, ale zásadně by chtěla snížit jejich používání.

„Aut zatím neubylo. Ale přibylo cyklistů, a to hlavně těch, kteří nerespektují pravidla a neumějí jezdit na kole ve městě,” stěžuje si cyklistka Marilyn.

Po Paříži už desítky let jezdí výhradně na kole a právě snahy radnice o navýšení cyklostezek nevidí jako koncepční: „Nelze jen vybudovat cyklostezky, musíte i naučit lidi správně jezdit.”

Bikerka vidí jediné řešení: zcela uzavřít přístup autům do některých částí centra města. Tak jako to zavedla i jiná evropská města (Řím, Milán, Madrid), která vytvořila takzvané „zóny sníženého provozu”.

I to je budoucí záměr radnice Paříže. Vyzkoušet si to ostatně obyvatelé Paříže mohou už v neděli 19. září při takzvaném dni bez aut. Zákaz vjezdu do centra Paříže bude platit pro všechna motorová vozidla včetně skútrů i elektromobilů.