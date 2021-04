To máte pyžamo? Princ Philip se nebál zavtipkovat při žádné příležitosti

Během návštěvy Nigérie například princ Philip okomentoval tradiční roucho tamního prezidenta poznámkou, že „vypadá, jako by se chystal do postele“.

Phillip nešetřil ani Rusko. „Chtěl bych se podívat do Ruska, a to i přesto, že mi ti parchanti povraždili půl rodiny,“ pronesl v roce 1967.

O necelých dvacet let později se princ Philip pustil pro změnu do Číňanů. „Nezůstávejte tu příliš dlouho, jinak budete mít šikmé oči," doporučoval s nadsázkou britským studentům na stáži v Číně v roce 1986. Dva roky na to zase gratuloval Britům, kteří se vrátili z Papuy-Nové Giuney: "Dokázali jste to. Nebyli jste snědeni."