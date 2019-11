Téměř pětina mladých Slováků inklinuje ke krajní pravici, podpořila by Kotlebu

Nejpopulárnější stranou mezi Slováky od 18 do 29 let je krajně pravicová Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotleby. Podle průzkumu agentury Focus by LSNS získala v této kategorii téměř 19 procent voličů.