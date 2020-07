Téměř celá Francie je prolezlá radikálním islámem, varuje parlamentní zpráva

„Radikální islamismus je mnohotvárný a proniká do všech aspektů sociálního života a postupně se prosazuje nad svobodou jednotlivce,“ tvrdí republikánská senátorka Jacqueline Eustache-Briniová.

„Musí se reagovat teď hned, nebo nikdy,“ apeluje senátorka. Pokud stát nic nepodnikne, odhaduje, že „za pár let, okresy a celá území se vymaní z republiky“ a radikální islamismus nad nimi podle zprávy převezme kontrolu.

Zpráva připomíná, že v zemi se od 90. let rozmohlo Muslimské bratrstvo, jehož členů je kolem 50 tisíc. Komise doporučuje, aby se zakázala kázání Muslimského bratrstva či masové pouliční modlitby. Podle senátorů by se každé sdružení, které chce využívat místních dotací a podpory, muselo zavázat k „podpisu stanov, které respektují hodnoty republiky“. Náboženská sdružení by měla mít transparentní účetnictví.