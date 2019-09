Syrští migranti se převlékli za volejbalisty Ukrajiny, aby se dostali z Řecka

Syřany ve stejném sportovním oblečení, se stejnými sportovními taškami a dvěma volejbalovými míči zatkla řecká policie na letišti v Aténách poté, co zjistila, že ukrajinské pasy, na něž cestovali, byly hlášeny jako kradené či ztracené.

Když je vyslechla, zjistila, že nepatří k volejbalovému týmu. Nápadné mohlo být i to, že by reprezentanti ve volejbale poměrně komplikovaně cestovali z Ukrajiny do Belgie přes Řecko. Navíc v době, kdy zápasy mistrovství dávno probíhaly. Například v sobotu sehrála Ukrajina zápas s Belgií.