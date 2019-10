Syřana s nožem zastavili před berlínskou synagogou, vzápětí ho propustili

Muž s nožem v ruce, který měl podle policistů střežících budovu dvaceticentimetrovou čepel, říkal klidně, ale zřetelně: „Alláh je veliký“ a „Fuck Izrael“. Strážci okamžitě tasili zbraně a spojili se s policií. Murat, který se podle dokumentů narodil v Sýrii, se však nezalekl. Když mu řekli „Okamžitě se zastav a odhoď nůž“, jen zopakoval, že Alláh je veliký. Nakonec zastavil, ale nůž nepustil a něco si arabsky mumlal. To už oba policisté přivolali posily.

Syřan stál před vchodem do synagogy a přehazoval si nůž v rukou. Jeden z policistů ho zneškodnil tak, že k němu přistoupil z boku a nastříkal mu do obličeje pepřový sprej. Až pak mu mohli vzít policisté nůž a prohledat ho. Zjistili, že má nožů více.

Muž byl odvezen na policejní stanici. Podle dokumentů je Murat M. Syřan narozený v Damašku a má povolení k pobytu od 13. června 2017 do 12. prosince 2020.

Vazba na něj uvalena nebyla. V sobotu ráno ho prokuratura nařídila propustit, protože při prohlídce jeho bytu nenašla nic, co by nasvědčovalo, že by šlo o teroristu nebo měl motiv zaútočit na synagogu. Vyšetřování případu ale dále pokračuje.