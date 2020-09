Syna odsoudili, je ne. Osvobození Kočnera je šok, říká matka Kuciakova vraha

„Ani nevím, co na to říct. Můj syn je odsouzený a oni nikoliv,“ řekla deníku Nový čas Eva Marčeková (65), která stále nechce uvěřit, že její syn vraždil. „I když se přiznal, nevěříme, že to udělal. Vůbec to nesedělo, co říkal, nikdy tomu neuvěřím,“ dodala.

Marčeková se stará o těžce nemocného manžela. „Syna už asi nikdy neuvidí,“ uvedla. „Někteří lidé nám říkají, že je to naše vina, ale my jsme ho tak nevychovali. On chtěl peníze, to ho pokazilo, ale že tohle udělal, to ne. Byl dospělý, nesledovali jsme, co dělá, a možná jsme měli,“ řekla uplakaná žena.

Marčeková často myslí na rodiče zavražděného mladého páru, který měl umřít rukou jejího syna. „Je nám moc líto, co se stalo. Chtěla bych rodičům zavražděných vzkázat, jak moc nás to mrzí, bolí, jak pokaždé pláču, když je vidím. Pro nás umřel i náš syn. Je to takové, jako kdyby byl mrtvý, s tím se nedá smířit, žít s tím,“ uvedla a rozplakala se.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou zavraždili 21. února 2018 v jejich domě v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Soud poslal na 15 let do vězení Zoltána Andruskóa, který měl vraždu zprostředkovat, na 23 let Marčeka, který se k vraždě přiznal, a na 25 let Tomáše Szabóa, který vraha přivezl na místo činu.