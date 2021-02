Švédští liberálové chtějí znovu nahodit odstavený jaderný reaktor

„Pokud budeme pokračovat tímto způsobem, dostaneme se na úroveň rozvojových zemí. To nesmíme připustit, “ uvedla Sabuniová podle švédské veřejnoprávní televize SVT. Liberálové už proto navrhli změnu legislativy, která by umožnila - v rozporu se stávající energetickou strategií vlády - odstavený reaktor znovu spustit.

Liberálové, kteří v parlamentu tolerují menšinovou vládu sociálních demokratů a zelených, reagují na to, že Švédsko po odstavení zastaralého jaderného reaktoru Ringhals 1 sužuje nedostatek elektřiny a ceny energie letí vzhůru. Země se totiž zavázala spoléhat v budoucnu výhradně na obnovitelné zdroje. Po odstavení zatím posledního reaktoru se však ukázalo, že Švédsko na něco takového není připraveno. Muselo spustit naftovou elektrárnu Karlshamn a začít kupovat elektřinu z fosilních elektráren v Německu a Polsku.

Předsedkyně švédských křesťanských demokratů Ebba Buschová vstoupila do debaty o řešení energetické krize požadavkem na vybudování dvou zcela nových jaderných reaktorů. „Je to naprosto nezbytné, protože vidíme, že v budoucnu budeme potřebovat víc elektřiny, nikoliv méně,“ cituje Buschovou server švédské veřejnoprávní televize SVT.

I kdyby změna zákona navržená liberály prošla, Švédové si na obnovení dodávek z odstaveného reaktoru počkají. „Trvalo by to jeden až dva roky, přesto je to ale nejefektivnější a nejrychlejší cesta, jak nahradit chybějící zdroje elektřiny, s nimiž se nyní jih Švédska potýká,“ uvedla Sabuniová.