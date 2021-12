Švédská varhanice koncertovala v Paříži v utajení, jdou po ní bigotní katolíci

Zrušit koncert se rozhodl po incidentu před jejím úterním vystoupením v Nantes, které umělkyně podle serveru The Guardian zorganizovala se souhlasem místní diecéze. Desítky protestujících však zablokovaly vstup do baziliky Notre-Dame de Bon-Port, přičemž zpívaly modlitbu „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné“.

Primárním hudebním nástrojem švédské umělkyně, která byla v minulosti nominována na švédské Grammy, jsou podle The Guardian varhany. „Pokaždé, když přijdu do kostela, nebo do koncertní síně, je to zcela jiný zážitek,“ řekla už dříve von Hausswolffová stanici BBC. V současné době podniká turné napříč Evropou, přičemž vystupuje i v kostelích či katedrálách. Její fanoušci věří, že pokusy o zrušení koncertů budou mít opačný účinek a zajistí jí větší publicitu. Podle listu Le Parisien čtvrteční koncert začal i skončil ovacemi vestoje.