Státy EU posílí koordinaci covidových testů a trasování

Lídři se podle Michela shodli na tom, že by Evropská komise měla zajistit spravedlivou distribuci vakcín, až budou k dispozici. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ujistila, že všechny země dostanou vakcíny ve stejný čas. Jejich rozdělování by podle ní mohlo reálně začít v dubnu.

"Panovala velmi široká shoda, bylo to během konference několikrát opakováno, abychom zajistili spravedlivou distribuci mezi členskými státy," řekl po zhruba tříhodinové videokonferenci Michel. Komise by chtěla od příštího jara rozdělovat mezi členské země stovky milionů dávek, které by mohla nakupovat až od sedmi společností vyvíjejících covidové vakcíny.