Start F-35B z britské letadlové lodě: Skokanský můstek a pak do vzduchu

Loď se do Portsmouthu vrátila minulý týden od východního pobřeží USA, kde probíhaly testy letadel na palubě. Letoun na palubě zůstal po testech kvůli údržbě, než zamířil na domovskou britskou základnu Marham.

V Portsmouthu to bylo poprvé, co z paluby HMS Queen Elisabeth odstartoval britský letoun F-35 na britském území.

Británie už dostala 17 strojů F-35B, které mají zkrácený vzlet a přistání, každý je v ceně 120 milionů liber. Celkem jich má do výzbroje zařadit 138, všechny by měly být dodány do roku 2030.