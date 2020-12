Správní soud ve Francii zakázal hlídání demonstrací drony

Pravidla pro používání dronů bezpečnostními složkami jsou součástí bezpečnostního zákona, který zatím prošel prvním čtením. Článek 22 počítá s tím, že by záběry z vrtulníků a dronů mohly být přenášené přímo do hlavního štábu složek, které na akci zasahují. Po 30 dnech by se záznamy mazaly, pokud by se nestaly důkazem ve vyšetřování.