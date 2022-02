Americké F-35. Ilustrační foto Foto: Us Air Force, Reuters

Spojené státy přesouvají stíhačky a vrtulníky z Německa do východní Evropy

V reakci na eskalaci rusko-ukrajinské krize přesouvají americké síly do východní Evropy stíhačky a útočné vrtulníky, dosud umístěné v Německu. Napsal to server týdeníku Focus s odkazem na vyjádření představitele amerického ministerstva obrany. Až osm stíhaček F-35 má být z Německa přesunuto na místa „podél východního křídla NATO“. Kromě toho bude z Německa do pobaltských států dopraveno 20 amerických bitevních vrtulníků AH-64.