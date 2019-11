Spojené království se do 10 let rozpadne, myslí si polovina Britů

Podle průzkumu si 50 procent Britů myslí, že za deset let už nebude v současné podobě existovat unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska, která nyní tvoří Spojené království. V roce 2014 nevěřilo v dlouhou budoucnost unie čtyř zemí 43 procent lidí. Průzkum tehdy Ipsos MORI přitom prováděl tři měsíce před referendem o nezávislosti Skotska, kdy odtržení jedné části království bezprostředně hrozilo.

V to, že ani za deset let se na podobě unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska nic nezmění, věří podle aktuálního průzkumu 29 procent dotázaných obyvatel Spojeného království. Před pěti lety to bylo 45 procent.