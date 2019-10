Spasí německou SPD Robin Hood, Scholzomat nebo bavič, který urazil Erdogana?

„SPD se léta bezútěšně potácí polapená ve velké koalici,“ vysvětlil v televizi ZDF, proč si podává přihlášku do strany, která se už delší dobu neodvratně řítí preferencemi níže a níže, takže se po 156 letech existence strachuje o holé přežití. Předsednické ambice zdůvodnil přirovnáním SPD k hořící Amazonii volající zoufale po záchraně. „Musíme spasit rudé plíce Německa , ať se to někomu líbí, nebo ne.“

Böhmermann přitom střílí po všem, co se hýbe. Nesčíslněkrát se navážel do kancléřky Angely Merkelové (65). Tureckého prezidenta Recepa Erdogana (65) označil za „kozomrda“, a když dorazil do Berlína Yanis Varoufakis (58), tehdejší řecký ministr financí, doporučil místním, aby poschovávali cennosti. Německá média a nemalá část SPD si teď lámou hlavu nad tím, zda to myslí vážně, nebo rozehrál hodně smělý žertík.