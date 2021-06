Španěl, který spolu se psem pojídal vlastní matku, dostal 15 let

Výjev, který se strážcům zákona na místě činu následně naskytl, by si nezadal se scénou z hororu. Části těla zavražděné ženy se v různém stádiu rozkladu povalovaly po domácnosti. Některé jen tak zabalené v plastových pytlích, jiné byly tepelně upravené, další zase zčásti snědené. Kosti měl mladý muž ukrýt do šuplíků.

Alberto Sánchez Gómez tvrdil, že si na vraždu nepamatuje. Hájil se užíváním omamných látek a psychotickým stavem, který se u něj údajně rozvinul. Soudce to ale neobměkčilo. Uložili mu 15 let vězení za vraždu a navrch pět měsíců za znetvoření těla. Kromě toho musí vyplatit bratrovi odškodnění ve výši 60 tisíc eur. To odpovídá více než 1,5 milionu korun.