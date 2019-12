Soudu se nelíbí návrh trestu pro prostředníka vraždy novináře Kuciaka

Předsedkyně senátu Pamela Záleská ale označila výši trestu na úrovni deset let za nepřiměřeně nízkou a navrhla 15 let vězení. „Zobchodoval lidský život. Prodal hodnotu, kterou trestní řád přísně chrání,“ argumentovala Záleská. Soud vzápětí přerušil jednání, aby se Andruskó mohl poradit se svou obhájkyní. Následně byla oznámena nová dohoda na trestu 15 let.