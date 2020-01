Soud s Marianem Kotlebou odročili, sám o to požádal

Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v symbolice extremistů. Čtrnáctka znamená počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea We must secure the existence of our people and a future for white children (Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí).