Sníh zasype i Saharu, hlásí meteorologové

Návrat zimy, tj. studená vlna a podprůměrné teploty zasáhla především Španělsko a severní Afriku. V Pyrenejích by mělo napadnout kolem 30 centimetrů sněhu. Teploty nejvíce klesnou v pátek a sobotu, kdy by se měly pohybovat mezi -4 až -5 stupni Celsia. Meteorologové varují, že mráz a sníh zasáhne i Madrid.

Počasí, které má do jara hodně daleko, panuje nyní i v turisty tak oblíbené letní destinaci, jakou je Mallorca. Teploty se tam pohybují v rozmezí 7 až 10 stupňů, ale pocitově je chladněji. Na ostrově nejenže prší, ale fouká studený vítr. Meteorologové upozorňují, že není vyloučeno, že i na Mallorce bude sněžit. Stejné počasí panuje i na dalších Baleárských ostrovech.

Chladné počasí vydrží až do poloviny příštího týdne, kdy by měl nastat zlom. „Druhá polovina přinese výrazný nárůst teplot a jarní nádech počasí,“ slibuje Honsová. Teploty by měly vyšplhat až k 15 stupňům, v jižních státech a ve Středomoří až k 25 stupňům.