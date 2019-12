Slovenští komunisté rozvěsili billboardy s Husákem

Na plakát s upozornil v pondělí slovenský Denník N. Billboard obsahuje kromě Husákovy fotografie text: „Jak se vám daří, děti moje, 30 let po převratu? Je váš život teď lepší? Ne? Tak to změňte!”

Jenže KSS v příštím roce do voleb nepůjde. „Je to poprvé v historii této strany,“ posteskl si místopředseda KSS, rodák ze Sýrie Jalal Suleiman. „Důvod je jednoduchý - nedostatek finančních prostředků. Kauci ve výši 17tisíc eur považujeme za diskriminační a stranám, za nimiž nestojí oligarchové, případně bohatí podnikatelé, dává překážku vstupu do voleb,“ dodal.