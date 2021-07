Slovenský ústavní soud zřejmě zastaví povinnou karanténu

Výjimka z karantény platí do stejného termínu také pro děti ve věku 12 až 18 let. Pokud ani po tomto termínu nebude dítě očkované, bude muset po příjezdu na Slovensko do 14denní karantény a s ním také rodiče. Nehledě na to, zda jsou očkováni, nebo ne.