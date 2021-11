Slovenský ministr tajil ranč v Austrálii

Na otázku, kde na to vzal peníze, odpověděl, že si půjčil půl milionu eur (12,8 milionu korun) z banky. „Normálně jsem si vzal úvěr,“ řekl.

Mluvčí ministerstva Katarína Matejková vysvětlila, že v majetkovém přiznání nemá ministr ranč uvedený proto, že ho vlastní oficiálně firma, v níž mají podíl tři vlastníci včetně Sulíka. „V majetkovém přiznání je to uvedeno jako podíl ve firmě,“ dodala Matejková.

Transparency International Slovensko připomněla, že vláda slibovala, že bude sdělovat věci „na rovinu“. „Politici by měli být transparentní, volič by měl o nich vědět, zda jsou bohatí nebo chudí, takže to není soukromá věc,“ upozornil politolog Radoslav Štefančík.