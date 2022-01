Slovenské ministerstvo vnitra skartovalo spisy části estébáků

Ministerstvo vnitra mělo zmíněné spisy odevzdat Ústavu paměti národa, který je měl zkoumat a uchovat. To se však podle vládního poslance nestalo.

„Bez jakékoli úcty k obětem komunistickému režimu byly arogantně hozeny do koše a zlikvidované. Kdo za to může? Kaliňák tvrdí, že o ničem nevěděl. Jako ministr však byl zodpovědný za to, že všechny postupy v rámci ministerstva jsou v souladu v platným právními předpisy. Tuto psí povinnost však nesplnil, v důsledku čehož zůstane v našich dějinách prázdné místo podobně jako v Rusku, kde spisy rovněž skartovali, aby se náhodou nezjistilo, kdo každý byl udavač,“ konstatoval Šeliga.