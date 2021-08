Slovenská policie míří na Pellegriniho

Počátkem srpna detektivové v rámci akce Mýtnik 3 obvinili z korupce a dalších zločinů osm lidí včetně někdejších vysokých státních činitelů a vlivných podnikatelů. Jsou mezi nimi bývalý prezident finanční správy František Imrecze (49) a podnikatel v IT Michal Suchoba, jehož firma Allexis dodala finanční správě v roce 2014 informační systém na tzv. eKasu. To je virtuální registrační pokladna a obdoba české elektronické evidence tržeb .

„Nerozumím logice, když měl Výboh na Gorkého ulici luxusně zařízenou kancelář, proč by měl chodit do nějaké neofi­ciální kanceláře o 300 metrů dál,“ upozornil Valček. Míní, že jím zmíněné rozpory by měla policie vyřešit ještě předtím, než někoho obviní, a neověřovat je až poté, co o nich novináři napíšou.