Slovák vyzýval k terorismu a výrobě zbraní, hrozí mu až patnáct let

„Trvalo čtyři měsíce, než slovenského studenta v České republice vypátrali. Aktuálně je obviněný z extremismu a účasti na terorismu,“ uvedl deník Sme. Slovenský specializovaný soud ho v polovině května poslal do vyšetřovací vazby.

„Obviněný páchal trestní činnost v kybernetickém prostoru vysoce sofistikovaným a promyšleným způsobem jejího páchání, a především nezanechávání stop, které by umožnily jeho identifikaci,“ uvádí se v usnesení o vazbě.

Deník Sme upozorňuje, že pokud by studenta uznali vinným, jednalo by se zřejmě o první potvrzený případ teroristy v novodobých dějinách Slovenska. V minulosti soudy rozhodovaly o podobných případech, ale nakonec paragraf o terorismu pokaždé zrušily.

Postupně zveřejňoval také návody, jak vyrobit na 3D tiskárně komponenty do zbraní nebo jak předělat expanzní zbraně na ostré. Zveřejňoval rovněž návody, jak podniknout sabotážní útoky na hlavní uzly vodohospodářství, telekomunikací a elektrických rozvodů.

Při sdílení některých návodů preventivně dopsal „neschvaluji to“ nebo „pro vzdělávací a zábavní účely“, ale vyšetřovatele to nepřesvědčilo. „Z dosud zabezpečených důkazů je důvodné předpokládat, že vystupuje na pravicově extremistické scéně dlouhodobě, přičemž je možné sledovat stupňující se charakter jeho škodlivé činnosti a postupnou radikalizaci,“ napsal soudce v usnesení.

Impulzem pro zásah bylo zjištění, že student v létě 2021 absolvoval první kolo pohovoru do nejmenované nadnárodní telekomunikační společnosti. Vznikly obavy, že by mohl získat přístup do celosvětové sítě telekomunikačních a internetových služeb klientů společnosti.