Slovák, který zemřel po zákroku belgické policie, se léčil na psychiatrii

Advokátka Ann Van de Steenová označila za šokující oznámení generální prokuratury ve městě Mons, že neexistuje žádný důkaz, že by zákrok letištní policie v Charleroi zapříčinil Chovancovu smrt: „Mám z toho špatný pocit. Záběry nás všechny šokovaly. Všechny, kromě generální prokuratury.“

Netvrdí přímo, že Chovancovu smrt způsobili policisté, ale připomněla, že policisté seděli na Slovákovi 16 minut, když se spoutanýma nohama ležel na břiše s hlavou zamotanou v dece. „Jen hlupák nepochopí, že by to mohlo přispět k jeho úmrtí,“ dodala. Pitva, patologická vyšetření a toxikologické rozbory podle Steenové nevyvrátily podezření, že příčinou smrti bylo stlačení hrudníku.

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok si ve věci předvolal velvyslance Belgického království Ghislaina D' Hoopa a žádal urychlené vyšetření celého případu. „Nejdůležitější je, aby byl případ vyšetřen rychle, bez průtahů, s respektem k nezávislosti belgických soudů. Je nevyhnutelné co nejdříve určit příčinu smrti našeho občana,“ řekl Korčok. Velvyslanec se oficiálně omluvil, ale nevysvětlil, proč se případ nezačal vyšetřovat už před dvěma lety.

Chovanec podle dostupných informací nastoupil do letadla do Bratislavy neoprávněně, neměl platnou letenku. Po sporech s personálem a kapitánem letadla ho vyvedla letištní policie a umístila ho do cely předběžného zadržení.