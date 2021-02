Silné mrazy se stěhují do Řecka a Turecka

Podobný scénář čeká Turecko. V Istanbulu budou o víkendu teploty po ránu klesat pod bod mrazu, a to k -2 °C, v maximech to budou teploty do 2 °C a déšť se bude měnit ve sněžení. Výrazně podprůměrné teploty tam budou panovat celý příští pracovní týden.