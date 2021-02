Sever pod stoletým sněhem, na jihu předjaří. Předěl evropských extrémů bude i v Česku

Frontální rozhraní se zřejmě bude postupně přesouvat na jih a studený vzduch od severu až severovýchodu pronikne do celého Česka. Naznačují to už nedělní teploty. V neděli ráno by měly teploty klesat na 1 až -3 °C, na severu a severovýchodě až -7 °C. Nejvyšší denní na severovýchodě kolem -5 °C, na jihozápadě ještě 4 °C.