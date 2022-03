Scholzových sto dní: z váhavého střelec

Scholz rozhodl v úzkém kruhu o věcech, které žádný kancléř před ním nemusel řešit v prvních sto dnech ve funkci. Před svým projevem ani neinformoval parlamentní frakci své sociální demokracie (SPD) pravděpodobně z obavy, že by se vše, jak doslova uvedla televize ARD, „okamžitě rozkecalo“. Není divu, že Rolf Mützenich, šéf parlamentní skupiny SPD, strnul v sále se zkamenělým výrazem.

„Málokdo očekával, že kancléř známý opatrností zareaguje tak rozhodně – a že se bude radit tak úzce,“ podotkl britský týdeník The Economist. Onu neděli však promluvil kancléř, který oslovil sál a lidi – větou po větě.

Britský list The Daily Tele- graph šel ještě dál. „Scholz měl štěstí, že se mohl schovat za roušku. Zelenskyj pronesl jeden z nejsilnějších projevů, jaký kdy ve 128leté historii budovy zazněl – kancléř však v odpovědi neměl co říct. Později na Twitteru napsal, že udělá vše pro to, aby dostala šanci diplomacie – což je kód pro porcování Ukrajiny, aby si Putina udobřil.“