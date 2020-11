Sanitáře z londýnské dětské nemocnice viní z 84 sexuálních útoků

Pětapadesátiletý muž čelí obvinění ze znásilnění, pokusu o znásilnění, sexuálně motivovaného napadení dítěte mladšího 13 let či placení dítěti za sexuální služby, uvedla metropolitní policie. Podle serveru Independent se 52 útoků týká dětí.

Farrel je ve vazbě od 16. ledna, kdy byl zatčen. Před soudem stane v pátek. „Vzhledem k soudnímu řízení nemůžeme zacházet do podrobností případu, ale můžeme potvrdit, že obviněný úzce spolupracuje s policií,“ uvedla nemocnice v prohlášení.

„Byl to šok. Paul byl sympatický a oblíbený. Ta zpráva lidi šokovala. Žil skromně. Chodil do práce a poté trávil čas se svou rodinou,“ řekl deníku The Sun jeho bývalý kolega. Podle jeho slov začínal Farrel v prádelně a postupně se vypracoval.