Ruští poslanci schválili změnu ústavy, která může udržet Putina u moci. Ten je proti

Stabilita, kterou by opakovaný mandát přinášel, může být v době krize přínosná, řekl Putin. „Přesto se domnívám, že není vhodné odstranit z ústavy omezení počtu prezidentských mandátů,” uzavřel Putin. Pokud je stát stabilní, je podle něj vhodnější předání moci: „Je to nutné pro dynamiku rozvoje země.“

Putin dodal, že pokud by tyto změny v ústavě schválili Rusové v referendu nadpolovičním počtem odevzdaných hlasů (kvórum stanovené není), musel by o ní rozhodnout ještě také ústavní soud.

Putin také prý doufá, že v budoucnu už nebude moc v zemi tak personifikovaná a nebude spojovaná s jedním člověkem, jako za něj. Je však pro zachování prezidentských pravomocí a postavil se i proti návrhu, že by prezidentské pravomoce měla mít i státní a bezpečnostní rada. To by podle něj vytvářelo dualitu moci. „Pro Rusko je nezbytná silná vertikální pozice (prezident),“ prohlásil.