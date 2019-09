Rusko s Ukrajinou si vyměňují vězně

Výměna vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou finišuje. Z moskevské věznice Lefortovo vyjely tři autobusy se zabarvenými skly a policejní eskortou. Není jasné, kolika lidí se výměna týká, během minulých dní se ale objevila jména některých z nich. Do Ruska by se tak měl například vrátit Volodymyr Cemah, který byl zadržen kvůli podezření z podílu na sestřelení malajsijského boeingu nad Donbasem v roce 2014. Rusko by zase mělo propustit ukrajinského režiséra Oleha Sencova.