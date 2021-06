Rusko otestovalo novou balistickou raketu

Oficiální informaci k uvedenému testu nové rakety MIT zatím neposkytl. TASS nicméně v této souvislosti napsal, že už dříve bylo oznámeno, že institut v rámci modernizace strategických zbraní začal vyvíjet „perspektivní“ mezikontinentální balistickou raketu Kedr (cedr), kterou bude možné odpalovat ze sil i z mobilních zařízení. Testovací a konstrukční práce by podle této informace měly začít na přelomu let 2023 a 2024. Má jít o strategickou balistickou raketu na tuhá paliva. Náklady na její vývoj jsou pokryty do roku 2027. Kedr by měl starší rakety včetně jarsů nahradit ve třicátých letech.