Rusko slibuje peníze, ale pak je naverbovaným vojákům upírá, aby s nimi neutekli

V Rusku pokračuje tvorba dobrovolnických praporů určených pro nasazení na Ukrajině. Mění se však podmínky pro lidi, kteří se do nich přihlásí. Slíbené jednorázové odměny mají dostat až poté, co absolvují nasazení, upozornil washingtonský Institut pro studium války (ISW). Podle něj to má zabránit tomu, aby lidé hned po vyplacení peněz nezmizeli, nebo na Ukrajině nedezertovali.