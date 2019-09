Ruské zlaté rezervy se zvětšily a jejich hodnota za rok stoupla o 42 procent

Ruská centrální banka se v posledních několika letech stala největším kupcem zlata, protože ruský prezident Vladimir Putin chce, aby Rusko méně spoléhalo na dolar, když vztahy mezi oběma zeměmi zůstávají napjaté. Pokud by Rusko potřebovalo sáhnout do svých rezerv zlata, získalo by vysokou cenu. Zlato by mohlo letos zažít nejlepší rok od roku 2010 kvůli americko-čínské obchodní válce, která ohrožuje globální ekonomický růst, a uvolňování měnové politiky centrálními bankami.