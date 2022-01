Ruská ponorka narazila do britského sonaru, moment zachytil televizní štáb

Misi britského plavidla dokumentovala pro svůj seriál stanice Channel 5, podle níž se loď vydala pátrat po ponorce poté, co zmizela z jejího radaru. Posádka vyslala nad oceán i vrtulník, aby se pokusil podmořské plavidlo najít.

Během pátrání televizní záběry zachytily okamžik, kdy se nad hladinou vody objevil periskop a komunikační stožár, popsal list The Times. Ruské plavidlo se poté znovu ponořilo a následně narazilo do vlečného sonaru, který britská loď táhla několik set metrů za sebou. Kamery v tu chvíli zachytily mimo jiné člena posádky, který pronesl: „Co to sakra bylo?“